Киев, 15 апреля, 2023, 23:44 — ИА Регнум. В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины выразили сожаление о принятии Польшей решения по приостановке экспорта украинского зерна, в том числе транзита. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинское зерно в Польше

«Решения польской стороны противоречат нашим договоренностям», — говорится в официальном заявлении.

В минагрополитики Украины отметили, что всегда с пониманием относились к проблемам польских аграриев, которые несут убытки после поставок в страну украинского зерна.

Утверждается, что неделю назад стороны согласовали транзит через Польшу до 1 июля 2023 года пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Также достигнуты договорённости о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и решении проблем логистики.

К положительному разрешению ситуации не приведут односторонние кардинальные действия, добавили в ведомстве, призвав Польшу к согласованию нового Меморандума о взаимопонимании с учётом интересов двух стран.

В министерстве убеждены, что такой документ урегулирует ситуацию с транзитом сельхозпродукции по территории Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля польское правительство уполномочило глав профильных министерств и ведомств временно запретить импорт зерна с Украины. Ранее фермеры вышли на акции протеста против ввоза в Польшу зерна с Украины. Часть зерна, которое формально должно перенаправляться в другие страны, остаётся в Польше, что приводит к снижению цен и убыткам фермеров.