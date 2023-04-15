Тверь, 15 апреля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сегодня, 15 апреля, накануне празднования православной Пасхи встретился в прифронтовой зоне проведения специальной военной операции с военнослужащими из Верхневолжья и других регионов России. В поездке по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия принял участие настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов), а также лидер тверского волонтерского штаба «Помощь Донбассу», который занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов на Донбасс при участии неравнодушных жителей Верхневолжья, Ольга Левитина.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился в прифронтовой зоне проведения специальной военной операции с военнослужащими из Верхневолжья

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, Игорь Руденя пообщался с добровольцами танкового батальона «Волга», начальником штаба полка, Героем России Раилем Габдрахмановым, военнослужащими батальона из разных субъектов федерации нашей страны. В ходе беседы поднимались вопросы, связанные с несением службы, организацией быта. Военнослужащим были передана амуниция, инструменты и техника, предметы первой необходимости. Все эти вещи были собраны в соответствии с их пожеланиями. Также для выполнения боевых задач закуплен автомобиль. Помощь предоставлена не только представителям Тверской области, но и другим бойцам подразделения.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился в прифронтовой зоне проведения специальной военной операции с военнослужащими из Верхневолжья

В ходе общения с губернатором каждый смог задать вопрос на актуальную тему. По всем обращениям Игорь Руденя дал поручения ответственным региональным ведомствам — оказать максимальное содействие в их решении. Главным же подарком накануне Пасхи для военнослужащих стали письма и рисунки тверских детей с поздравлениями, стихами и пожеланиями, куличи и праздничные пасхальные наборы. Для бойцов проведен молебен и освящены куличи.

Глава региона подчеркнул: все необходимое для быта и несения службы будет предоставляться и впредь. Сотрудники областного правительства продолжат держать с бойцами постоянную связь по всем вопросам. Военнослужащие поблагодарили губернатора, правительство Тверской области, жителей и активистов Верхневолжья за подарки, внимание и оперативное решение всех возникающих вопросов.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился в прифронтовой зоне проведения специальной военной операции с военнослужащими из Верхневолжья

Напомним, Игорь Руденя также побывал в прифронтовой зоне СВО в декабре 2022 года. Тогда глава региона пообщался с добровольцами батальона «Волга», бойцами авиационного подразделения из Верхневолжья, передал необходимые вещи, подарки и письма от жителей Тверской области.