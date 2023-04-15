Варшава, 15 апреля, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Жители Польши в социальных сетях раскритиковали инициативу правительства страны по поддержке местного сельского хозяйства, поскольку она проводится на средства налогоплательщиков.

EPA/Marcin Bielecki/ТАСС Акция протеста фермеров в польском Щецине против импорта украинского зерна

Польские фермеры выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозится с территории Украины для последующего экспорта через Польшу в другие страны. Сельхозпроизводители отметили, что это зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно снизились, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая.

14 апреля шесть стран Евросоюза, в том числе Польша, выступили за создание единого европейского механизма по закупке украинского зерна и введение в Евросоюзе таможенных квот на сельхозпродукцию с Украины.

По информации СМИ, Польша после пасхальных праздников начинает скупку зерна на государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины. Это решение раскритиковали пользователи в соцсети.

Так, решение приостановить поток зерна с Украины в Польшу комментаторы посчитали очень запоздалым. По их мнению, год бездействия польских властей сильно повлиял на местных фермеров. Пользователи соцсетей отмечают, что польские власти сначала создали проблему, навредили фермерам, а сейчас пытаются исправить свою неумелую политику деньгами местных налогоплательщиков.

Они интересуются, почему жители Польши должны платить за лень, разгильдяйство и воровство властей. Их также интересует вопрос, кто оплатит фермерам понесённые убытки.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Польши уполномочило глав профильных министерств и ведомств временно запретить импорт зерна с Украины.

Польские фермеры начали акции протеста против ввоза в страну зерна с Украины в конце 2022 года. Они отмечали, что часть зерна, которое формально должно перенаправляться из Польши в другие государства, остаётся в стране, что приводит к снижению цен и убыткам фермеров.

Из-за наплыва зерна с Украины польские аграрии не могут продать своё зерно. По данным Польской крестьянской партии, в Польше хранятся 2,5 млн тонн зерна собственного производства, которое не удается реализовать. Польские фермеры считают, что Украина платит зерном за поставки топлива и оружия для ведения военных действий.