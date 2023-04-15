Лондон, 15 апреля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Российские беспилотники ведут постоянную разведку позиций ВСУ, а артиллерия РФ непрерывно обстреливает силы противника. Об этом бывший британский солдат и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман заявил в интервью изданию The Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

По словам наёмника, который участвует в боях за острова вдоль Днепра под Херсоном, российские беспилотники «жужжат над головой, как гигантские болотные комары». Данные разведки передаются артиллерии, и украинские подразделения подвергаются обстрелу при попытке занять острова.

«Их артиллерийские расчёты чертовски хороши, — заявил Перриман. — Ирак не сравнится с этим, здесь гораздо более напряжённо».

Наёмник назвал своё пребывание на Украине одной из самых тяжёлых миссий. Вылазки проходят в тяжёлых условиях, из-за обстрелов со стороны ВС России приходится всё время быть начеку. Артиллерия иногда стреляет «по 100 раз в день», уточнил он.

Ранее Перриман также заявлял о качественной работе российской артиллерии и сетовал на то, что украинским военным нужно больше средств ПВО и качественного стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Следственный комитет получает от Минобороны РФ информацию об участии иностранных наёмников в боевых действиях на стороне киевского режима. Правоохранители в числе прочего располагают сведениями о том, что сотрудники посольств Украины помогают отбирать наёмников за рубежом.