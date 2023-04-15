Киев, 15 апреля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. На Украине мужчина борцовским броском опрокинул на асфальт военнослужащего, пытавшегося вручить ему повестку в военкомат, и убежал. Об этом 15 апреля написал в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, опубликовав соответствующее видео.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

«Все не желающие убивать и умирать за шайку наркоманов и нацистов должны поступать подобным образом», — написал Рогов, отметив, что в этот раз попытка вручить повестку жителю Украины закончилась для военкома полным провалом.

На кадрах видно, как мужчина бросает на асфальт военнослужащего, в результате с последнего слетел один ботинок.

«В итоге раздатчик повесток переобулся в воздухе и выпрыгнул из сандалей. Борец тем временем дал дёру и ушёл в закат», — отметил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3798278" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным американской газеты Washington Post, агрессия, с которой на Украине призывают мужчин прибыть в военкоматы, сеет панику среди лиц, которые чувствуют, что не готовы или не хотят служить. Издание отмечает, что Киеву нужно больше солдат и как можно быстрее, при этом на Украине не раскрывают информацию о своих потерях, но полевые командиры говорят о больших потерях ВСУ.

По словам украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, в ряды ВСУ мобилизовано порядка одного миллиона человек. Пристайко отметил, что политика Украины с самого начала СВО предусматривала замалчивание потерь ВСУ.