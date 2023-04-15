Ереван, 15 апреля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Из Армении уезжают азербайджанские спортсмены, принимающие участие в чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, сообщается в совместном заявлении Минспорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Причиной стал инцидент с демонстративным сожжением национального флага их страны.

«В условиях, когда в Армении царит подобная атмосфера ненависти, а безопасность не обеспечивается, невозможно нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за оказываемого на них психологического давления», — говорится в тексте заявления.

Подчёркивается, что флаг сожгло «официально аккредитованное лицо». В документе также содержится призыв ввести санкции против Армении, адресованный Европейской федерации тяжёлой атлетики.

Флаг Азербайджана был демонстративно сожжён 14 апреля на сцене в рамках церемонии открытия чемпионата. Представление азербайджанской сборной зрители сопровождали неодобрительным свистом. Организаторы мероприятия не приняли никаких мер по отношению к человеку, поджёгшему знамя. МИД Азербайджана осудил произошедшее.