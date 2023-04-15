ДНР, 15 апреля, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек после ранения в голову умер в больнице Днепропетровска 25 марта. Об этом сообщило польское агентство PAP.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Издание пишет, что польскому наёмнику оставался месяц до конца контракта.

Хоронили 45-летнего Журека на родине с почестями, в присутствии польских властей. Отмечается, что на гроб почему-то возложили украинский, а не польский флаг.

От вступления в киевскую армию Журека не удержали даже четверо детей–подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные наемники должны покинуть Украину из-за угрозы их гибели на фоне возможного поражения ВСУ уже в конце лета или начале осени 2023 года, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.