Берлин, 14 апреля, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Крупнейший оборонный концерн производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе Rheinmetall, который активно поставляет оружие ВСУ, подвергся хакерской атаке. Об этом написал журнал Der Spiegel.

Rheinmetall-defence.com Модульная система Lance производства компании Rheinmetall Denel Munition

Отмечается, что в некоторых дочерних компаниях в Германии 14 апреля «отказали различные системы».

Пока сообщается о неком «IT-инциденте» в гражданском подразделении.

Прокуратура Кельна уже приступила к расследованию.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн Rheinmetall месяц назад сообщил о рекордной прибыли на фоне украинского конфликта.

Компания ожидает, что по итогам 2023 года объём продаж достигнет диапазона €7,4 млрд — €7,6 млрд по сравнению с €6,4 млрд в 2022 году.