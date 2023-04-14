Москва, , 20:41 — REGNUM Среди распространённых в Сети особо конфиденциальных данных министерства обороны США была статистика использования РСЗО HIMARS украинскими военными, которая показала неэффективность применения этого вооружения. Об этом сообщил 14 апреля Telegram-канал Mash.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Судя по слитым в интернет отчётам аналитиков, ВСУ используют ежедневно только три ракетно-залповых установки из двадцати, и загружают их в десять раз реже, чем могли бы. В сутки из РСЗО совершается два-четыре запуска.

К такому положению дел привели нехватка боеприпасов и их экономия в рамках подготовки к контрнаступлению украинских войск, отмечает паблик. Подчёркивается, что некоторые установки уже уничтожены российскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад может отказаться от дальнейшего оказания финансовой помощи Киеву, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале. Он уверен, что когда это случится, Киев ждёт поражение.

Эксперт отмечает, что скандал вокруг секретных документов Пентагона, слитых в Сеть, может привести к тому, что на Западе начнут пересматривать политику в отношении киевского режима.