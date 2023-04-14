Рим, 14 апреля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. США предупреждали Италию о риске бегства сына главы Красноярского края Артёма Усса из-под домашнего ареста в Милане, но никаких чрезвычайных мер принято не было. Об этом 14 апреля написала газета la Repubblica, ссылаясь на материалы расследования.

Кадр из видео: «Кто такои артем усс — сын губернатора красноярского края?» Артём Усс

Отмечается, что это ставит правительство в затруднительное положение, как и было неизбежно, побег Усса стал политическим делом.

Как передавало ИА REGNUM, Артём Усс, сын главы Красноярского края Александра Усса, бежал из-под домашнего ареста в Милане, сломав электронный браслет. Это произошло после того, как итальянский суд принял решение экстрадировать предпринимателя в США, где ему грозит тюремный срок.

В России Артём Усс, находящийся под следствием, явился в полицию и дал показания. Ему смягчили меру пресечения: заочный арест был заменён на подписку о невыезде.

В конце октября 2022 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артёма Усса по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере в составе организованной группы. Бизнесмена объявили в розыск. Сам Усс-младший просил, чтобы его экстрадировали в Россию.