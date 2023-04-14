Горловка, ДНР, 14 апреля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Здание детского сада в Горловке (ДНР) повреждено в результате обстрела со стороны Украины. Об этом мэр города Иван Приходько сообщил 14 апреля в своём Telegram-канале.

Николай Тришин/ТАСС Разбитое окно после обстрела со стороны ВСУ

Он уточнил, что Горловку обстреляли ночью, один из снарядов разорвался на территории детского сада № 15 на улице Остапенко. Мэр опубликовал снимки с выбитыми взрывом стёклами.

На улице Остапенко повреждены четыре жилых дома, и ещё один — на проспекте Победы. Также повреждены трансформаторная подстанция и теплотрасса. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Приходько опубликовал статистику обстрелов. За период с 24 февраля 2022 года в Горловке 106 человек погибли и ещё 364 получили ранения. Всего зафиксировано 9752 обстрела со стороны ВСУ.

13 апреля в посёлке Пантелеймоновка, расположенном южнее Горловки, в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин 11 апреля заявил, что российские силы существенно улучшили свои позиции на марьинском и горловском направлениях.