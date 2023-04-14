Москва, 14 апреля, 2023, 06:17 — ИА Регнум. На севере Москвы при пожаре в многоэтажном доме погибли два человека, сообщает 14 апреля корреспондент ИА REGNUM.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание произошло на 2-й Квесисской улице в двухкомнатной квартире на девятом этаже.

Установлено, что в квартире горел холодильник и мебель на общей площади четыре квадратных метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля при пожаре в жилом доме Москвы погибла женщина 1939 года рождения. Огнём были охвачены кухня, жилая комната и коридор на общей площади 15 квадратных метров. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 14 человек.