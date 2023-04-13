Глушковский район, Курская область, , 21:29 — REGNUM Посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области 13 апреля был обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Роман Старовойт Kremlin.ru

«Одно домовладение пострадало в поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны Украины. Зафиксировано 5 прилётов. Пострадавших нет, но осколками посечен фасад, окна и кровля дома», — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

Власти оценят повреждения и помогут хозяевам домовладения, добавил он.

2 апреля власти региона сообщали, что в результате обстрела со стороны ВСУ семь мирных жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области получили травмы разной степени тяжести. Люди получили различные осколочные ранения в тот момент, когда проводили весеннюю уборку на сельском кладбище.