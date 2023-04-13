Москва, 13 апреля, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Следственный комитет России проверит опубликованные в соцстях сведения о том, что украинский хирург издевался над военнослужащими РФ. Соответствующую проверку поручил провести председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СК 13 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

По информации следственного комитета, на кадрах опубликованного в интернете ролика человек, представившийся хирургом украинской полевой медслужбы, утверждал, что не оказывал российским военным квалифицированную помощь. Вместо этого он издевался над солдатами, заявил врач. Эта информация будет проверена.

Украинского военного медика также намерены привлечь к ответственности за призыв проявлять жестокость по отношению к российским гражданам, который был озвучен в ролике.

«Председателем Следственного комитета РФ Бастрыкиным дано поручение Главному военному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по данному факту», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра обороны России Александр Фомин ранее отмечал, что Украина не соблюдает общепринятые нормы международного права по отношению к военнопленным, рактикует их убийства, пытки, издевательства, побои, отказ в медицинской помощи, а также вымогательство денег у родственников людей, попавших в плен.

Условия в плену ВСУ для раненых российских пленных были невыносимые, рассказал в январе 2023 года сержант-медик Даниил Пшеничный. По его словам, в камерах без оказания медицинской помощи находились в том числе солдаты, у одного из которых было ранено легкое и пуля осталась в теле, у другого были раздроблены кости ног.