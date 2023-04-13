Вашингтон, 13 апреля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. В Федеральном бюро расследований США полагают, что близки к установлению лица, виновного в утечке секретных документов Пентагона. Круг подозреваемых в распространении конфиденциальных данных сужен, сообщил 13 апреля телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Отмечается, что сократить количество подозреваемых позволили некоторые зацепки, указывающие на потенциальных виновников утечки. По данным издания, доступ к документам был у многих.

«Следователи смогли сфокусироваться на меньшем числе для более внимательного изучения благодаря следу, оставленному человеком, выложившим документы», — рассказал телеканал.

Расследование может идти быстрее, чем ожидают в Министерстве обороны США, также считают журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле материалы Пентагона о состоянии ВСУ и планах по Украине попали в социальные сети. Бывший президент США Дональд Трамп определил утечку секретных документов Пентагона «самой позорной» в истории. Он считает, что стоять за этим может нынешний глава Белого дома Джо Байден.