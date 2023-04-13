Москва, 13 апреля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В каждом регионе России как минимум один детский летний лагерь будет профильным для движения детей и молодежи «Движение первых», заявил 13 апреля первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Валерий Мельников/РИА Новости Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

«Во всех остальных (лагерях — ред.) как минимум одна смена будет проходить по единой программе, единым правилам Российского движения детей и молодежи», — сказал Кириенко в своём выступлении на форуме «Новая философия воспитания».

В марте 2023 года на заседании координационного совета «Движения первых» Кириенко сообщил, что советы движения созданы во всех 89 регионах России, включая освобождённые территории.

Участники движения активно развернули свою деятельность, участвуют в акциях и проектах, подчеркнул первый замглавы администрации президента. В частности, участники движения направили российским военнослужащим в зону СВО более миллиона «добрых писем» и написали более тысячи песен и стихов о героях России.