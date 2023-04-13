В Чехии возбудили дело из-за георгиевских лент и нашивок «Z» на одежде двоих мужчин

Прага, , 14:08 — REGNUM Полиция Чехии расследует дело об оправдании геноцида после того, как двое мужчин пришли на митинг в Праге с российскими символами. Об этом сообщило издание Seznam Zpravy.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Граждане Чехии несли российский флаг, на их одежде были нашивки «Z» и георгиевские ленты. Мужчин заметили на митинге, посвящённом борьбе с бедностью. Людей назвали провокаторами, их фото распространены в социальных сетях.

«В отношении обоих граждан полиция начала расследование по статье об оправдании геноцида», — говорится в статье чешского издания.

Руководитель организовавшей митинг правой партии PRO («Права. Уважение. Профессионализм») Йиндржих Райхл уверен, что целью мужчин была провокация. Подозреваемые не имеют отношения к полиции и скорее всего являются сторонниками ультраправой националистической Рабочей партии социальной справедливости. Их личности предварительно установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк оскорбился использованием литеры «V» на фоне французского флага в рекламе модного дома Louis Vuitton.

В 2022 году аджарском посёлке Чакви в Грузии резкое недовольство местных националистов вызвало появление над одним из жилых домов российского флага. После этого в стране провели митинг с призывами запретить российскую символику. В ноябре прошлого года Служба охраны государственной границы Литвы не пропустила железнодорожные составы, следующие из Калининградской области в Белоруссию, из-за символики Воздушно-десантных войск РФ.