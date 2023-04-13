Мэр Горловки сообщил о гибели раненной при обстреле со стороны ВСУ мирной жительницы Пантелеймоновки

Донецк, , 07:30 — REGNUM Жительница посёлка городского типа Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике скончалась от полученных в результате обстрела со стороны ВСУ ранений. Об этом 13 апреля сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Скорбь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

«Увы, раненая в результате украинской вооруженной агрессии жительница Пантелеймоновки скончалась от полученных травм. Светлая память», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 апреля при обстреле Калининского района Донецка со стороны ВСУ погибли по меньшей мере четыре человека. Всего было выпущено четыре ракеты из реактивных систем залпового огня. В результате автоматического отключения в районе было обесточено 12 трансформаторных подстанций.