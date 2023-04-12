Киев, 13 апреля, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обратился с призывом направлять все замороженные активы России на восстановление страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«На Украине не будет руин. Это наша цель», — сказал украинский лидер, надеясь на пополнение казны «активами чиновников и олигархов РФ» со всего мира.

По традиции он поблагодарил союзников за помощь киевской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного изъятия руководством Украины активов одного из системообразующих банков РФ.