Киев, 12 апреля, 2023, 21:43 — ИА Регнум. На Украине разрешат функционировать только тем церквям, у которых не будет связи с Россией. Об этом заявил 12 апреля Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на телеканале «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

«Церкви, которые имеют связи с Россией, не будут тут работать. Тем, кто имеет отношение к Москве, надо остановить эти контакты, привести документы в соответствие с требованиями государства», — призвал он.

При этом Данилов отметил, что на Украине будут одинаково относится ко всем зарегистрированным в стране религиям. Прихожане также смогут выбирать церковь, которую будут посещать, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее отмечал, что Данилов дождётся свершения высшей справедливости за выселение монахов из Киево-Печерской лавры.

На Украине продолжаются гонения на сторонников канонической Украинской православной церкви: храмы штурмуют, священнослужителей выгоняют, отобранные у УПЦ храмы передают раскольнической «Православной церкви Украины». Власти страны обвиняют УПЦ в связях с Москвой, представители канонической церкви это опровергают.