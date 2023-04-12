Москва, 12 апреля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что плавающий курс рубля является нормальным явлением. По его словам, дальнейшие изменения курса будут зависеть от многих факторов и воздержался от прогнозов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«По нашим оценкам, справедливый курс крепче, чем текущий, который можно наблюдать на рынке, но это абсолютно нормально для плавающего курса — отклоняться от фундаментальных уровней в одну сторону, в другую сторону», — рассказал Колычев журналистам.

Связь ослабления курса с отставанием экспортной выручки он также назвал нормальной, объяснив, что подобная задержка бывает всегда и может быть связана в том числе с потоками капитала, с экспортом и импортом. Замминистра пояснил, что влияние цены нефти на курс сглаживается благодаря бюджетному правилу. Если бы оно не действовало, рубль мог бы быть слабее, чем сейчас, пояснил замглавы Минфина.

«Соответственно, при обратном росте цен на нефть тоже не стоит ожидать какой-то очень высокой волатильности в курсе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля снизился по отношению к доллару в связи с сокращением объёмов экспорта нефти из России и снижением её цены, заявила 12 апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме РФ. Она подчеркнула, что попытки административного управления курсом российской валюты предприниматься не будут, так как такие способы разрешить ситуацию могут привести к девальвации и финансовому кризису. Кроме того, в итоге курс может оторваться от экономических реалий, от баланса интереса экспортеров и импортёров.

6 апреля курс доллара в России на торгах в Мосбирже впервые с апреля 2022 года поднимался до 83,5 рублей, а 7 апреля составил 82 рубля, этот уровень сохраняется и сейчас.