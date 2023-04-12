Киев, 12 апреля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Власти Украины оказалось в ловушке собственной политики по радикализации жителей страны. Об этом написал директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатолий Ливен для издания Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«Украина мотивацией к борьбе с Россией создала «монстра Франкенштейна». Теперь, когда дело доходит до компромисса с Москвой, она не может контролировать общественное мнение», — говорится в материале.

Автор припомнил слова секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который заявлял, что если президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры с Кремлём, то это станет для него политическим самоубийством.

Автор отмечает, что вопрос о переходе к дипломатии может вызвать раскол между Киевом и правительствами западных стран, которые считают Крым тем, ради чего Кремль будет готов пойти на эскалацию ядерной войны.

Ливен отметил, что независимо от того, будет ли запланированное наступление Украины успешным и приведет украинские войска к границе Крыма либо потерпит неудачу, Киев, скорее всего, столкнется с растущими призывами правительств западных стран к некоторой форме временного территориального компромисса с Россией.

В статье также говорится о том, что сильное давление со стороны США может вынудить Зеленского согласиться на уступки России, даже если сам он будет вынужден публично отвечать на такое давление протестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в администрации президента России не видят перспектив для возобновления переговоров с властями Украины.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил обещанием подождать, встретить и похоронить ВСУ на угрозы украинского президента Владимира Зеленского начать наступление на полуостров. Ранее ряд украинских СМИ распространили заявление Зеленского о готовящемся контрнаступлении украинских войск, в котором он пригрозил уничтожить российских военных, если они не покинут территории, которые Киев считает своими.