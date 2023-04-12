Белгород, 12 апреля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали свинокомплекс в Белгородской области с применением дрона-камикадзе. Убито или ранено около 330 свиней, сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

По данным УМВД России по Белгородской области, утром 11 апреля на территорию предприятия «Агро-Белогорье» залетел дрон–камикадзе. В результате взрыва были повреждены камеры видеонаблюдения на водонапорной башне свинокомплекса.

По предварительным данным, свинокомплекс обстреляли из миномётов. Три корпуса и газопровод повреждены. Работники предприятия устраняют последствия обстрела и пытаются спасти раненых и контуженых свиней. Всего, по словам источника, погибли 179 свиней, ещё 150 были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белогородской области регулярно информируют об обстрелах населённых пунктов со стороны Украины. Так, 9 апреля ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском районе и село Тишанка в Волоконовском районе. В Вознесеновке были повреждены сооружения на территории сельхозпредприятия.