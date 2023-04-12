Киев, 12 апреля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Киев начнет контрнаступление по готовности, возможно, летом, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью американской газете The Hill. При этом украинский политик заверил, что Киев якобы не ощущает от союзников давления по поводу необходимости скорейшего начала наступления. По словам Шмыгаля, даже при стопроцентной готовности Киеву понадобится больше артиллерии, боеприпасов. «Нам нужно больше ракет средней и большой дальности, нам нужны танки и нам понадобятся истребители», — сказал он.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Источник в Москве, комментируя высказывание Дениса Шмыгаля о контрнаступлении, пояснил РИА Новости, что у него в любом случае нет никаких шансов на успех. Некоторые признаки обострения на линии фронта заметны, но шансов у противника нет, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, российские войска готовы к контрнаступлению «киевской команды комедиантов». Врио губернатора считает, что ВСУ подгоняет администрация США, чтобы повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей.

Еще одна публичная реакция о контрнаступлении ВСУ последовала 11 апреля от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова. В интервью немецкому телеканалу ARD он объявил, что дата начала контрнаступления украинской армии не будет известна заранее, так как это решение примут «в самый последний момент».

Тем временем премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время совместной пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Торонто заявил, что Украина получит от Канады 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов.

Накануне, 11 апреля, Шмыгаль прилетел в Канаду на самолете с эмоджи: флаг Украины, самолет и умоляющий смайлик со сложенными руками означает просьбу о выделении Украине боевых самолетов. Ранее он сообщил, что правительство страны одобрило законопроект об увеличении бюджетных расходов на $14,68 млрд. По словам Шмыгаля, деньги выделят за счет поддержки западных партнеров.

На данный момент Киев не обладает резервами, достаточными для начала контрнаступления в зоне соприкосновения, заявил 11 апреля советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Вместе с тем он видит попытки ВСУ аккумулировать силы и технику на нескольких направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что киевские власти готовят контрнаступление, которое начнется летом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью газете Hill. Учитывая эксклюзивность полученных сведений, издание не привело прямой цитаты о начале контрнаступления украинского чиновника. В Крыму готовы к анонсированному контрнаступлению украинской армии, созданы надёжные оборонительные сооружения, известил 11 апреля глава республики Сергей Аксёнов.