Киев, 11 апреля, 2023, 19:54 — ИА Регнум. На корпусе самолёта премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля нанесены молящие об истребителях эмодзи. Снимки опубликованы в аккаунте украинского политика в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

На опубликованных кадрах видно самого автора публикации, которого встречает премьер-министр Канады Джастин Трюдо, самолёт с украинским флагом, эмодзи истребителя и смайликом рук, сложенных в мольбе.

Известно, что Денис Шмыгаль прибыл в Канаду для подготовки и подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине.

Фотография, опубликованная в соцсети премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Денис Шмыгаль и его самолет с наклейками

В конце марта стало известно, что власти Канады планируют в 2023 году предоставить Украине кредит в 2,45 млрд канадских долларов (1,8 млрд долларов США) по линии Международного валютного фонда (МВФ). Судя по описанию проекта бюджета, деньги «правительству Украины выделят для помощи в обеспечении украинцев необходимыми услугами».

А 5 апреля канадский премьер Джастин Трюдо провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых стороны обсудили завершение конфликта на условиях Киева.