Петропавловск-Камчатский, 12 апреля, 2023, 03:38 — ИА Регнум. На Камчатке извержение вулкана Шивелуч привело к пепловому выбросу на высоту около 10 км, сообщил 12 апреля камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

«12 апреля 2023 года 10:00 (01:00 мск — прим. ИА REGNUM). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 10 000 метров над уровнем моря», — говорится в Telegram-канале источника.

По снимку со спутника, по состоянию на 10:10 пепловый шлейф составлял 350 км. Процесс непрерывно продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, извержение Шивелуча произошло ночью 11 апреля и было очень мощным. В нескольких муниципалитетах Камчатки начались пеплопады.

Выбросам вулкана Шивелуч присвоен красный (максимальный) код по шкале Международной организации гражданской авиации. Экипажам воздушных судов рекомендовано проявлять осторожность и внимательно оценивать ситуацию в районе, где находится вулканический пепел.