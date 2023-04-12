Нагано, Япония, 12 апреля, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Главы МИД стран G7 после встречи в Каруидзаве намерены обвинить Россию в использовании дезинформации в вопросе получения международной поддержки на Украине. Об этом 12 апреля сообщил японский телеканал NHK.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

Дипломаты в очередной раз выскажут критику России по Украине, отметят важность доступа к проверенной и точной информации, пообещав поддержку в этой сфере.

Также стороны обсудят сохранение антироссийских санкций и выступят с призывом к третьим странам отказаться от поставок России оружия.

Встреча пройдёт в Японии, в префектуре Нагано, с 16 по 18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит в Японии ядерное разоружение и нераспространение, продовольственную и энергетическую безопасность, продвижение концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.