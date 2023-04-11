Премьер Канады заявил об отправке на Украину нового пакета военной помощи

Оттава, , 20:48 — REGNUM В Канаде готовы отправить на Украину ещё больше оружия. Об этом 11 апреля заявил глава правительства страны Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Мероприятие освещали канадские телеканалы.

Денис Шмыгаль и Джастин Трюдо © Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый пакет военной помощи будет включать более 21 тысячи единиц вооружения и свыше 2,4 миллиона патронов, а также 38 пулемётов.

«Мы объявляем, что направим еще больше оружия», — отметил Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Канада отправила Киеву новую военную технику, в том числе вторую партию танков Leopard 2 и предназначенные для их обслуживания бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Правительство Канады также решило предоставить Киеву 3 млн канадских долларов (2,2 млн долларов) на работы по разминированию территорий.