Союз налогоплательщиков ФРГ счёл неадекватными траты Бербок в €137 тысяч на визажиста

Берлин, , 18:52 — REGNUM Союз налогоплательщиков Германии проанализировал траты правительства страны и нашёл статьи, без финансирования которых, по его оценке, можно было обойтись. В том числе были выявлены расходы министерства иностранных дел страны, возглавляемого Анналеной Бербок, на визажиста в размере 137 тысяч евро (более 12 миллионов рублей), сообщила газета Die Welt.

Анналена Бербок © Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС

Также были выявлены большие административные расходы, в том числе названы чрезмерными затраты на расширение ведомств. Расходы членов нового кабинета министров (сформирован в декабре 2021 года) анализировались за весь период его работы. За это время было создано 168 новых постов, на содержание этих сотрудников теперь направляется порядка 50 миллионов евро (почти 4,5 миллиарда рублей) в год.

Кроме того, активно финансировались фонды, близкие к правящим партиям Германии. На эти цели было потрачено 690 миллионов евро (более 61 миллиарда рублей), расходы выросли в четыре раза. Из бюджета также были израсходованы порядка 1,5 миллиона евро (более 133 миллионов рублей) на услуги парикмахеров, фотографов и визажистов, эти расходы возросли на 80% в сравнении с 2021 годом.

«Многие желаемые расходы властей следует вычеркнуть, сократить или сдвинуть сроки по их реализации. Каждый министр должен считать себя министром экономии», — пришли к выводу в Союзе налогоплательщиков Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы Германии на поддержку Украины в конфликте с Россией к концу 2023 года могут превысить 160 миллиардов долларов, или 4% ВВП, отмечал в феврале глава Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан.

11 апреля командующий Сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс уведомил начальство вооружённых силы страны, что Германия из-за нехватки финансирования ВС и помощи Украине не в состоянии полностью выполнять свои обязательства перед НАТО.