Москва, 11 апреля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного изъятия руководством Украины активов одного из системообразующих банков Российской Федерации. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Генеральной прокуратуры России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Он отметил, что Генеральная прокуратура России провела проверку по факту незаконного изъятия властями Украины активов одного из крупнейших банков РФ, а также воспрепятствования финансовой деятельности его дочернего кредитного учреждения на Украине.

По словам Иванова, в результате было установлено, что высокопоставленные должностные лица Украины, намереваясь причинить ущерб интересам России, российскому банку, гражданам Украины, которые являются его клиентами, используя на протяжении длительного времени свои управленческие ресурсы и законотворческие возможности, ограничивали работу данного кредитного учреждения и его дочернего предприятия на территории Украины.

«Апофеозом этого пренебрежения интересами собственных граждан, являющихся клиентами банка, а также международными обязательствами страны стала экспроприация активов кредитной организации, фактически обеспечившая передачу всей собственности дочернего учреждения российского банка в руки украинского олигархата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российскому банку и его клиентам был причинён ущерб в размере свыше одного миллиарда долларов США.

Официальный представитель Генпрокуратуры отметил, что материалы проверки были направлены в Следственный комитет России, в результате следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества, а также воспрепятствования законной предпринимательской или другой деятельности, причинившего крупный ущерб.

По информации СМИ, речь идёт об активах Сбербанка.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра финансов Антона Силуанова, Россия работает над разблокировкой своих активов за рубежом. При этом в стране остаются замороженные активы западных стран. По его словам, задача России заключается в том, чтобы эти активы свести, потому что в этом заинтересованы все стороны. Глава Минфина отметил, что это непростая ситуация и быстро её не решишь.