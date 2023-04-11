Москва, 11 апреля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Государственная дума РФ на пленарном заседании 11 апреля одобрила поправку, которой предполагается создать единый реестр военнообязанных.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

В тексте поправки указано, что реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством России, в автоматизированном режиме на основании данных государственного информационного ресурса.

Уточняется, что эта норма не будет распространяться на граждан, которые проходят военную службу, имеют воинские звания офицеров, пребывающих в запасе Службы внешней разведки России и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, проект закона о едином реестре военнообязанных и электронных повестках не связан с мобилизацией, данный законопроект призван привести систему воинского учёта в соответствие с требованиями времени. Песков отрицательно ответил на вопрос, нет ли у руководства России ощущения, что подобные изменения могут вызвать панику.