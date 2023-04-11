Луцк, Украина, , 15:00 — REGNUM Депутаты областного совета Волынской области на заседании 11 апреля единогласно запретили деятельность канонической Украинской православной церкви в регионе.

Молитва Дарья Драй © ИА REGNUM

Также члены совета призвали представителей органов местного самоуправления разорвать договоры об аренде участков, на которых располагаются храмы УПЦ.

Днём ранее аналогичное решение приняли в Ровенской области, в начале апреля 2023 года — во Львовской и Хмельницкой областях. Депутаты всех этих советов также обратились с призывом к Верховной раде запретить деятельность УПЦ на всей территории Украины.

Ранее 11 апреля власти Киева запретили ночные пасхальные богослужения в городе (Пасха в 2023 году — 16 апреля). Также власти обратились к руководителям религиозных общин с призывом не проводить «массовые мероприятия» и в дневное время, ограничившись онлайн-форматом.