Киев, 11 апреля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Проведение литургий в часть праздника Пасхи запрещено в столице Украины. Службы в храмах будут проводиться в онлайн-формате, сообщил 11 апреля Telegram-канал Киевской городской госадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра. Киев. Украина

«Богослужения в храмах будут проходить онлайн, комендантский час продлится с 00:00 до 05:00», — говорится в информации.

Религиозные общины Киева также получили обращения от городских властей с просьбой отказаться от проведения массовых мероприятий и придерживаться онлайн-формата при богослужениях. Рекомендовано проведение онлайн-трансляций по телевидению и через интернет.

Ранее отмечалось, что пасхальную службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры будет проводить раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ).

Как сообщало ИА REGNUM, в Вербное воскресенье 9 апреля в Трапезном храме Киево-Печерской лавры литургию провёл Епифаний, в то время как митрополиту канонической Украинской православной церкви Онуфрию пришлось проводить службу на улице. Монахов из лавры пытаются выселить, их вынуждали либо покинуть обитель до 29 марта, либо поддержать руководство раскольнической УПЦ.

Папа Римский Франциск ранее заявил, что желает «возлюбленному украинскому народу прийти к миру» и чтобы пасхальный свет пролился на русский народ.