Москва, 11 апреля, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Количество работающих российских граждан в возрасте до 35 лет сократилось в 2022 году до 21,5 миллиона человек, или 29,8% от всех занятых. Это минимальное значение с 2006 года, сообщает 11 апреля РБК со ссылкой на исследование сети FinExpertiza.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода

За минувший год, говорится в публикации, молодых работников стало на 1,33 миллиона человек меньше. Такое снижение сопоставимо с пандемийным 2020 годом — тогда оно составило 1,34 миллиона человек.

Статистика о работающем населении собирается с 2006 года. Однако эксперты полагают, что можно говорить о снижении численности занятой молодёжи до минимума за всю новейшую историю России, так как старение населения и рабочей силы стало активно проявляться ещё в 1990-х годах.

Работающих молодых женщин в 2022 году стало меньше на 8,5%, мужчин — на 3,5%. Отмечено при этом, что военнослужащие и мобилизованные, выпавшие из производственного процесса, остаются в числе занятых.

Больше всего численность работников сократилась в возрастной категории 25–29 лет — на 724 тысячи, до 7,2 миллиона человек. В возрастной категории 30–34 лет трудящихся осталось 10,7 миллиона человек (минус 524 тысячи).

Эксперты объясняют наблюдаемое снижение в том числе демографическим старением и переездом граждан за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о сокращении с начала года числа безработных граждан. На учёте в центрах занятости состоит 541 тысячачеловек, это на 23 тысячи меньше, чем в начале года. При этом вакансий в стране более 1,5 миллиона.