Сеул, 11 апреля, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Первый замглавы Управления национальной безопасности при президенте Ким Тхэ Хё заявил журналистам, что Южная Корея и США считают часть опубликованных документов о якобы прослушке разведкой США южнокорейских чиновников поддельными.

Img-s2.onedio.com Прослушка

По мнению чиновника, этот случай только укрепит доверие между союзниками.

Ким заверил, что обе стороны провели внутреннее расследование и мнение стран совпадает.

«Большая часть опубликованной информации сфабрикована. На этот счёт наши оценки совпадают, но это проблема США, поэтому они начнут через министерство юстиции искать заказчика и восстанавливать ход событий, но на это уйдет время», — сказал политик.

Ким Тхэ Хё заверил, что обнародованные диалоги якобы советника президента по нацбезопасности Ким Сон Хана и секретаря президента по международным делами Ли Мун Хи «не соответствуют действительности». Оба чиновника лишились должностей ещё до всей истории.

Как сообщало ИА REGNUM, утечка секретных документов Пентагона свидетельствует о том, что разведывательные службы США прослушивали чиновников из Южной Кореи.