Москва, 11 апреля, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Украинские военные в первую очередь забирают тела убитых иностранных наёмников. Об этом РИА Новости рассказал один из бойцов спецназа «Ахмат». Конкретно он говорил о британских военных.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Инструктор США в ВСУ

По словам спецназовца, киевские силовики забирают чаще всего наёмников, а соотечественников оставляют на поле боя.

«К своим относятся как к мясу, не знаю, как ещё выразиться», — добавил боец.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные наемники должны покинуть Украину из-за угрозы их гибели на фоне возможного поражения ВСУ уже в конце лета или начале осени 2023 года. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.