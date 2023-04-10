Каменец-Подольский, Украина, 10 апреля, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) предпринимают попытки штурма храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в городе Каменец-Подольский на Украине. Ранее в нём проводили службы священнослужители Украинской православной церкви (УПЦ). О штурме сообщил 10 апреля телеграм-канал канонической украинской церкви.

Александр Куликов ИА REGNUM Кровоточащая икона Божьей Матери «Казанская»

«Каменец-Подольский. Начался штурм храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что на территории кафедрального собора», — сказано в сообщении.

Ранее отмечалось, что собор защищают прихожане храма, их около 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки захвата собора в Каменец-Подольском также предпринимались 9 апреля. Полиция отказывалась прийти на помощь священнослужителям. Противники УПЦ с 8 апреля просят сторонников раскольнической церкви приходить на штурм собора. Призывы начались после того, как в ПЦУ подписали требование об изъятии этого храма у УПЦ.