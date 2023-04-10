Москва, 10 апреля, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с просьбой проверить актёра Данилу Козловского на экстремизм после публичных призывов к антиправительственным акциям и поддержке идей Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Терещенко/ТАСС Данила Козловский

«Прошу вас проверить высказывания Данилы Валерьевича Козловского на экстремизм», — сказано в документе.

При наличии оснований Бородин призвал главу МВД привлечь Козловского к ответственности по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремисткой деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Он напомнил, что в одном из интервью российский актёр театра и кино призывал жителей страны выходить «поорать в центре города антиправительственные лозунги». По словам Бородина, поддержка идей Навального и призывы Козловского выходить на митинги звучат как призывы к экстремизму, дестабилизации общественно-политической ситуации.

8 апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова. Он попросил проверить Козловского по статье о дискредитации Вооружённых сил России.