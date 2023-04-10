Вашингтон, 10 апреля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Государства, за которыми, согласно утекшим в Сеть секретным документам Пентагона, следили США, намерены обсудить данный вопрос с Вашингтоном, а сейчас ожидают официальных комментариев от администрации президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на дипломатов.

EPA/JUSTIN LANE/ТАСС Белый дом в Вашингтоне

Отмечается, что некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы слежки США за ключевыми союзниками, в том числе Израилем, Южной Кореей, Украиной.

По информации журналистов, официальные лица Южной Кореи и других государств заявили, что намерены поднять данный вопрос в Вашингтоне, а пока они ждут, что по этому поводу скажет администрация Байдена.

Ранее телеканал CNN сообщал, что утечка секретных документов Пентагона глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что данная ситуация может поставить под угрозу источники, а также подорвать важные международные отношения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Сеть попали секретные документы минобороны США, описывающие состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Пентагон расследует утечку данной информации. Кроме того, согласно опубликованным данным, Вашингтон мог следить, в частности, за президентом Украины Владимиром Зеленским. На это указывает тот факт, что американская разведка была в курсе идеи Зеленского атаковать российские войска на территории Ростовской области.

В то же время агентство Reuter со ссылкой на источники в вашингтонской администрации допустили, что опубликованные документы могут быть поддельными и целью их обнародования было нанесение ущерба интересам США. При этом ряд российских экспертов отметили, что целью публикации могло быть введение в заблуждение российской стороны относительно планов ВСУ.

Однако, как отметил 10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, некоторые данные в опубликованных документах Пентагона весьма интересны. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя исключить факта того, что США действительно шпионили за украинским президентом Владимиром Зеленским. Песков напомнил, что в мире уже не раз возникали скандалы из-за историй с прослушкой европейских лидеров со стороны Вашингтона.