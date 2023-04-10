Красноярск, 10 апреля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Сеть доставки суши «Ёбидоёби» должна изменить название в течение трёх месяцев, такое решение вынес Арбитражный суд Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск в отношении компании подала налоговая инспекция. Суд постановил, что название «Ёбидоёби» противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали». Оно находится в открытом доступе и с большой долей вероятности вызывает у людей ассоциации с ненормативной лексикой.

В компании настаивали, что используют в качестве названия японскую фразу «День недели — суббота», но не представили суду соответствующих материалов. У антимонопольной службы также были претензии к названию.

Основанная в Красноярске сеть суши-баров с провокационным названием не раз фигурировала в скандалах. В частности, ещё в 2016 году на неё пожаловалось в ФАС управление архитектуры Красноярска, но тогда нарушений не нашли.

Основатель сети Константин Зимен заявил, что никакого ребрендинга не будет. В компании намерены оспорить решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году бывшие рестораны американской сети быстрого питания «Макдоналдс» получили в России новое название: «Вкусно — и точка». Интернет-пользователи предложили множество других вариаций на эту тему, например: «Не отравился и ладно».