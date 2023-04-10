Красноярский арбитражный суд обязал производителя суши «Ёбидоёби» сменить название

Красноярск, , 16:30 — REGNUM Сеть ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби» не будет переименована, несмотря на решение суда, заявил основатель сети Константин Зимен 10 апреля изданию «Лента. ру».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Красноярский арбитражный суд обязал сеть выбрать иное название, так как существующее «противоречит принципам гуманности и морали» и вызывает ассоциации с бранной лексикой. В суде отметили, что представители сети не приобщили к материалам дела доказательства того, что российские потребители распознают в названии сети японскую фразу «День недели — суббота».

Зимен напомнил, что компания за все восемь лет своего существования не раз сталкивалась с претензиями. Жалобы на неё поступали в прокуратуру и антимонопольную службу более 20 раз. Прежде суды не признавали название сети противоречащим каким-либо принципам.

«Если потребуется ещё делать какие лингвистические экспертизы, будем делать, если потребуется ещё делать какие-то опросы населения, будем делать. Никакого ребрендинга не будет, это было бы как-то глупо и как-то странно», — подчеркнул основатель сети.

Рестораны «Ёбидоёби», работающие в том числе на доставку суши и роллов, работают более чем в 40 российских городах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители компании «Еда и точка», которая работает во Владивостоке с 2018 года, заявили о намерении подать в суд в связи с переименованием в России сети быстрого питания «Макдоналдс». Её новое название — «Вкусно — и точка!».