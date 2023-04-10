Луисвилл, США, 10 апреля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. В центре американского города Луисвилла (штат Кентукки) произошла стрельба, есть много пострадавших. Об этом 10 апреля сообщила местная полиция в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

«Мы подтверждаем сообщения об активном нападающем в 300-м блоке Ист-Мэйн. Пожалуйста, держитесь в стороне от этого района. Есть многочисленные пострадавшие», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля три человека получили огнестрельные ранения при стрельбе в торговом центре города Ньюарка в американском штате Делавэр.

Стрельбу открыл злоумышленник, вошедший на территорию центра как посетитель. Очевидцы рассказали о семи-девяти выстрелах, прозвучавших в ресторанной зоне, где позднее нашли троих пострадавших.