Киев, 10 апреля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Украина возобновляет экспорт электроэнергии в страны Европы. Об этом 10 апреля сообщили в энергетической компании «Укрэнерго».

ИА REGNUM Электричество

«Укрэнерго» провело первый аукцион по распределению пропускной способности для экспорта электроэнергии в Молдавию на день поставки 11 апреля», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что Украина возобновила поставки в связи с избытком производства электроэнергии.

Также 10 апреля планируется провести аукцион по распределению 80 МВт для экспорта в Польшу. В настоящее время ведут работы по согласованию поставок в Словакию.

В начале апреля компания «Укрэнерго» отменила ограничения на потребление электроэнергии, действовавшие в трёх областях страны. Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской, Харьковской областях, сняты. В других регионах ограничений в сетях нет.

По данным генерального директора украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг «ДТЭК») Сергея Коваленко, по состоянию на начало марта жители Украины в общей сложности задолжали за электроэнергию $67,5 млн.