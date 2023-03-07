Потребители на Украине задолжали за свет почти $67,5 млн

Киев, , 10:41 — REGNUM На сегодняшний день жители Украины в общей сложности задолжали за электроэнергию $67,5 млн. Об этом 7 марта заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.

Украина © Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

«Платёжная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась. Похоже, все так обрадовались от света без перебоев, что решили не платить», ― написал он в сообщении в соцсети.

«Сейчас мы имеем около 2,5 млрд гривен (около $67,5 млн) долгов от населения. Это колоссальная сумма, особенно в понимании того, что сейчас энергосистема нуждается в каждой гривне для восстановления», — добавил Коваленко.

При этом он подчеркнул, что платить за потреблённую электроэнергию всё равно придётся, даже несмотря на отключения. Гендиректор компании также указал, что потребителям, у которых будет большой долг, свет будут отключать в первую очередь.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля пресс-служба украинского правительства заявила, что ожидаемые объёмы производства электроэнергии на Украине соответствуют объёмам потребления.

Как сообщил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко, «стабилизационные» отключения света будут применяться только в нескольких областях, где в результате «существенного» повреждения распределительных сетей возникают проблемы с доставкой электроэнергии всем потребителям.