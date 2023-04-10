Киев, 10 апреля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. К началу мая 2023 года у сил ПВО Украины могут кончиться ракеты для ЗРК «Бук» и С-300, передаёт 10 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на данные документов, предположительно полученных в результате утечки из Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

«Украина при нынешних темпах потребления полностью истощит запас ракет для «Буков» к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая», — сказано в публикации.

По оценке экспертов издания, при отсутствии этого вида боеприпасов без прикрытия останется часть критически важной инфраструктуры Украины, в том числе 40 объектов в Киевской области, а также в двух неназваных регионах на юго-западе Украины.

В Пентагоне, по данным издания, уже посоветовали Киеву попытаться найти эти боеприпасы за границей. Однако сделать это сложно ввиду того, что данные запасы в большинстве западноевропейских стран уже исчерпаны, сказано также в публикации.

9 апреля спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время Украина получит западные системы ПВО NASAMS, Iris-T и Patriot. При этом, как сказано в публикации WSJ, поставок в таком объёме для обеспечения безопасности критически важных объектов Киеву не хватит.