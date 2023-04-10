Ровно, Украина, 10 апреля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Областной совет Ровненской области на заседании 10 апреля запретил в регионе деятельность канонической Украинской православной церкви.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Православие

«Областной совет постановил запретить деятельность Украинской православной церкви на территории Ровненской области», — сказано в проекте постановления.

Также принято решение об отмене совершённой в 1991 году передачи Украинской православной церкви ряда религиозных сооружений. 10 апреля городской совет Ровно, в свою очередь, расторг договоры с УПЦ об аренде участков, на которых расположены храмы.

Депутаты областного и городского советов также обратились к Верховной раде с призывом запретить деятельность УПЦ на всей территории Украины. Ранее аналогичные решения были приняты в Львовской и Хмельницкой областях.

9 апреля Епифаний, глава раскольнической «Православной церкви Украины», которой передаются изымаемые у УПЦ храмы, заявил, что единственным языком на территории Киево-Печерской лавры должен остаться украинский, иначе «борьба с русским духом» не увенчается успехом.

Комментируя это высказывание Епифания, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что, уничтожая в лавре русский дух, инициаторы таких действий уничтожат и саму лавру.