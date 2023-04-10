Астана, 10 апреля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прибудет в Москву с официальным визитом 11 апреля. Об этом 10 апреля сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

По его словам, официальный визит заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу в Россию состоится 11 апреля 2023 года по приглашению российской стороны.

Отмечается, что Нуртлеу намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и помощником президента Российской Федерации по международным делам Юрием Ушаковым.

Уточняется, что стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах, также будет рассмотрено взаимодействие по вопросам международной и региональной повестки дня.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нуртлеу заместителем премьер-министра — министром иностранных дел республики. С 1 февраля 2022 года Нуртлеу занимал пост главы администрации президента республики, до него главой МИД Казахстана был Мухтар Тлеуберди.

Это будет первый зарубежный визит нового главы МИД Казахстана после назначения на должность.