Новосибирск, 10 апреля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова рассказала, какие слова россиянам было сложнее всего писать во время акции «Тотальный диктант». По её словам, больше всего ошибок было сделано при написании слов «сызмальства» и «кардинально», сообщили РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Диктант

«Кардинально» чаще всего писали как «координально», а вариантов написания наречия «сызмальства» было девять.

«Во-первых, это было раздельное написание. Кто-то писал «с измальства», «с ызмальства». Был даже вариант «с ъ измальства», — отметила руководитель новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман.

Были также распространены ошибки в словах «извне», «рябчик», «барсук», «енот», «муравей» и «изюбрь». Встречались следующие варианты написания: «из-в-не», «ряпчек», «борсук» и «барсюк», «муровей», «инот» и «янот», а также «изюбрин».

Как сообщало ИА REGNUM, в акции «Тотальный диктант» в 2023 году приняли участие жители 700 городов и 43 стран.

Ранее в первый день проведения на электронной площадке акции «Казачий диктант 2022. рф» свои знания по истории и культуре российского казачества проверили более 50 тысяч граждан России.