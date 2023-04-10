Москва, 10 апреля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. В пункте выдачи заказов оператора экспресс-доставки СДЭК в Москве из-за непрофессиональных действий сотрудников разбили посылку с химикатами, сообщает 10 апреля Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Спустя несколько минут все работники пункта, а также посетители и работники первого этажа офисного центра стали чувствовать першение в горле и жжение в глазах», — сказано в сообщении.

Работники и посетители были эвакуированы из здания. Троим понадобилась помощь врачей, один из пострадавших был госпитализирован. В пункте выдачи проводится обработка помещения, его работа приостановлена.

По данным других источников, в разбитой пятилитровой бутылке находился формальдегид, а посылка, отправленная из Ярославля, не была упакована должным образом. Общее число пострадавших от вдыхания химикатов — 40 человек.

Летом 2022 года сообщалось об утечке данных у СДЭК, которая могла коснуться 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов. В комитете Госдумы по информационной политике предложили ужесточить ответственность (вплоть до уголовной) за нарушение хранения данных граждан.