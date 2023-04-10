Москва, 10 апреля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Снижение курса рубля по отношению к доллару объясняется проседанием показателей по экспортной выручке в начале года. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин 10 апреля в ходе заседания в Госдуме РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Он заверил, что в дальнейшем эта ситуация выровняется, и динамика «станет более гладкой».

«Ослабление курса — результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за ее проседания в начале года», — сказал Заботкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля доллар в России покупали за 82 рубля. Такой курс установился впервые с 14 апреля 2022 года. Эксперт Сергей Суверов ранее прогнозировал, что курс рубля стабилизируется на фоне планов стран ОПЕК+ сократить объёмы нефтедобычи.